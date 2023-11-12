Beşiktaş'ta ilginç değişiklik: Ghezzal!

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında 41. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal, devre arasında oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ilginç değişiklik: Ghezzal!
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12 Kasım 2023 17:12
Son güncelleme 12 Kasım 2023 17:14
Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, Başakşehir maçında sonradan oyuna girdiği maçta hemen kenara geldi.

Ghezzal, 41. dakikada sakatlanan Bakhtiyor yerine oyuna dahil oldu.

Cezayirli futbolcu, devre arasında ise oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

Öte yandan beIN Sports'un haberine göre Ghezzal'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.

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