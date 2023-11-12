Beşiktaş'ta ilginç değişiklik: Ghezzal!

Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, Başakşehir maçında sonradan oyuna girdiği maçta hemen kenara geldi.
Ghezzal, 41. dakikada sakatlanan Bakhtiyor yerine oyuna dahil oldu.
Cezayirli futbolcu, devre arasında ise oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Öte yandan beIN Sports'un haberine göre Ghezzal'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.
Ghezzal, 41. dakikada sakatlanan Bakhtiyor yerine oyuna dahil oldu.
Cezayirli futbolcu, devre arasında ise oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Öte yandan beIN Sports'un haberine göre Ghezzal'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.
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