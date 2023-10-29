Beşiktaş'ta ikinci salgın vakası: Valentin Rosier

Beşiktaş Kulübü, Valentin Rosier'in hastalık sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;
"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
ABOUBAKAR DA RAHATSIZLANMIŞTI
Daha önce kulüpten yapılan açıklamada Vincent Aboubakar'ın da rahatsızlık geçirdiği açıklanmıştı.
Beşiktaş, Aboubakar için şu ifadeleri kullanmıştı;
""Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir.
Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçındaki eksikleri:
-Valentin Rosier
-Vincent Aboubakar
-Omar Colley
-Daniel Amartey
-Eric Bailly
-Arthur Masuaku
-Salih Uçan
-Tayfur Bingöl
-Umut Meraş
-Tayyip Talha Sanuç
-Emrecan Uzunhan
-Mert Günok
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;
"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
ABOUBAKAR DA RAHATSIZLANMIŞTI
Daha önce kulüpten yapılan açıklamada Vincent Aboubakar'ın da rahatsızlık geçirdiği açıklanmıştı.
Beşiktaş, Aboubakar için şu ifadeleri kullanmıştı;
""Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir.
Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçındaki eksikleri:
-Valentin Rosier
-Vincent Aboubakar
-Omar Colley
-Daniel Amartey
-Eric Bailly
-Arthur Masuaku
-Salih Uçan
-Tayfur Bingöl
-Umut Meraş
-Tayyip Talha Sanuç
-Emrecan Uzunhan
-Mert Günok