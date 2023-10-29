Beşiktaş'ta ikinci salgın vakası: Valentin Rosier

"Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



ABOUBAKAR DA RAHATSIZLANMIŞTI



Daha önce kulüpten yapılan açıklamada Vincent Aboubakar'ın da rahatsızlık geçirdiği açıklanmıştı.



Beşiktaş, Aboubakar için şu ifadeleri kullanmıştı;



""Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde geçirmiştir.



Aboubakar'ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."



Beşiktaş Kulübü,hastalık sebebiyle Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçındaki eksikleri: