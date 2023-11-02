Beşiktaş'ta iki yıldızın sözleşmesi yeni yönetimle

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Salih Uçan ve Cenk Tosun'un akıbeti gelecek yeni yönetimle beraber belli olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki yıldızın sözleşmesi yeni yönetimle
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02 Kasım 2023 07:45
Beşiktaş'a, Gaziantep FK karşısında galibiyeti; Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleri getirmişti.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Salih Uçan 63'te perdeyi açarken 75'te Cenk Tosun fişi çeken isim olmuştu. Golleri kaydeden ve galibiyeti getiren iki ismin sözleşme uzatma görüşmeleri ise donmuş durumda.

Başkan Ahmet Nur Çebi'den zamlı yeni kontrat talep eden 2 futbolcunun, istediği rakamlar kabul görmedi. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan 2 oyuncunun kontrat konusuna son noktayı seçimden sonra yeni yönetim koyacak.

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