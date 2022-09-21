Beşiktaş, milli aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı çok önemsiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan ve formasından uzak kalan Rachid Ghezzal ile Dele Alli de derbiyle sahalara dönmeyi amaçlıyor.
DELE VE GHEZZAL SIKI ÇALIŞIYOR
Sakatlıklarını atlatan 2 futbolcunun hem tedavi süreçlerini sürdürdükleri hem de bireysel çalışmalarla kondisyonlarını artırmak için günde çift antrenman yaptıkları belirtildi.
ISMAEL TAKIM KADROSUNDA GÖRECEK
İki futbolcudan da milli ara sonrasında Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yararlanmak isteyen teknik direktör Valerien Ismael'in, bu oyuncuları hafta içindeki antrenmanlarda takım antrenmanında görmek istediği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSLARI
Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş'ta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Dele Alli de siyah-beyazlılarda 2 maçta 144 dakika süre aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
DELE VE GHEZZAL SIKI ÇALIŞIYOR
Sakatlıklarını atlatan 2 futbolcunun hem tedavi süreçlerini sürdürdükleri hem de bireysel çalışmalarla kondisyonlarını artırmak için günde çift antrenman yaptıkları belirtildi.
ISMAEL TAKIM KADROSUNDA GÖRECEK
İki futbolcudan da milli ara sonrasında Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yararlanmak isteyen teknik direktör Valerien Ismael'in, bu oyuncuları hafta içindeki antrenmanlarda takım antrenmanında görmek istediği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSLARI
Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş'ta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Dele Alli de siyah-beyazlılarda 2 maçta 144 dakika süre aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.