DELE VE GHEZZAL SIKI ÇALIŞIYOR

ISMAEL TAKIM KADROSUNDA GÖRECEK

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSLARI

Beşiktaş, milli aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı çok önemsiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan ve formasından uzak kalan Rachid Ghezzal ile Dele Alli de derbiyle sahalara dönmeyi amaçlıyor.Sakatlıklarını atlatan 2 futbolcunun hem tedavi süreçlerini sürdürdükleri hem de bireysel çalışmalarla kondisyonlarını artırmak için günde çift antrenman yaptıkları belirtildi.İki futbolcudan da milli ara sonrasında Vodafone Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yararlanmak isteyen teknik direktör Valerien Ismael'in, bu oyuncuları hafta içindeki antrenmanlarda takım antrenmanında görmek istediği ifade edildi.Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş'ta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Dele Alli de siyah-beyazlılarda 2 maçta 144 dakika süre aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.