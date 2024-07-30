Beşiktaş'ta iki sözleşme feshi!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmesi feshedildi.

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Beşiktaş'ta iki sözleşme feshi!
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30 Temmuz 2024 11:23
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 11:54
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Ante Rebic ve Ajdin Hasic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, 2 futbolcunun da sözleşmesini feshetti.



Hasic, Beşiktaş formasıyla toplam 13 resmi maça çıktı ve 2 gol katkısında bulundu. Rebic ise Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol 5 asistlik katkı verdi.

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