Beşiktaş'ta iki sözleşme feshi!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ
TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Ante Rebic ve Ajdin Hasic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, 2 futbolcunun da sözleşmesini feshetti.
Hasic, Beşiktaş formasıyla toplam 13 resmi maça çıktı ve 2 gol katkısında bulundu. Rebic ise Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol 5 asistlik katkı verdi.
SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLDİ
TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Ante Rebic ve Ajdin Hasic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, 2 futbolcunun da sözleşmesini feshetti.
Hasic, Beşiktaş formasıyla toplam 13 resmi maça çıktı ve 2 gol katkısında bulundu. Rebic ise Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol 5 asistlik katkı verdi.
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