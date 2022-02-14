Beşiktaş'ta iki sakatlık!

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada iki siyah-beyazlı futbolcu sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki sakatlık!
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14 Şubat 2022 21:34
Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş'ta iki sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz'ın sağ arka adalesinde, Kerem Kalafat'ın ise kasığında bir sakatlık meydana geldi. İki futbolcu da oyuna devam edemedi.

Rıdvan Yılmaz, 63. dakikada yerini Umut Meraş'a bıraktı. Kerem Kalafat ise 66'da çıktı ve yerine Mehmet Topal girdi. Bu değişikliğin ardından Necip Uysal sağ beke, Mehmet Topal da orta sahaya geçti.

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