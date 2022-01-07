Beşiktaş'ta iki pozitif daha!

Beşiktaş, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta iki pozitif daha!
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07 Ocak 2022 19:51
Beşiktaş'ta koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, iki futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Beşiktaş'ta daha önce 5 futbolcu ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin de testleri pozitif çıkmıştı.


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