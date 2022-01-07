Beşiktaş'ta iki pozitif daha!

🔔Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında oynamayacağı kesinleşen futbolcular



❌Rachid Ghezzal

❌Miralem Pjanic

❌Kenan Karaman

❌Cyle Larin

❌Atiba Hutchinson

❌Alex Teixeira

❌Mehmet Topal



6 futbolcunun durumu yarın yapılacak testler sonrası belli olacak. [📺Sercan Dikme/A Spor] pic.twitter.com/E4ccXoCgpn



— Sporx (@sporx) January 7, 2022

Beşiktaş'ta koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.Siyah-beyazlılar, iki futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı."Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."Beşiktaş'ta daha önce 5 futbolcu ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin de testleri pozitif çıkmıştı.