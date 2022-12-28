Beşiktaş'ta iki ismin sözleşmesi yenilendi

Beşiktaş, iki genç futbolcusu ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, Aytuğ Batur Kömeç'in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy'un ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.



İşte Beşiktaş'tan yapılan o duyuru:



"Gelişimlerini Futbol Akademimizde sürdüren, uzun yıllar Kulübümüze ve Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Aytuğ Batur Kömeç'in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir.



Aytuğ Batur Kömeç ile Semih Kılıçsoy'a yeni dönemde şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."





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