Beşiktaş'ta iki ismin sözleşmesi yenilendi

Beşiktaş, iki genç futbolcusu Aytuğ Batur Kömeç ve Semih Kılıçsoy'un sözleşmelerinin yenilendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta iki ismin sözleşmesi yenilendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2022 17:31
Beşiktaş, iki genç futbolcusu ile sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Aytuğ Batur Kömeç'in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy'un ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o duyuru:

"Gelişimlerini Futbol Akademimizde sürdüren, uzun yıllar Kulübümüze ve Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Aytuğ Batur Kömeç'in sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi ise 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir.

Aytuğ Batur Kömeç ile Semih Kılıçsoy'a yeni dönemde şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ