Beşiktaş'ta iki isme tepki!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 elenerek kupaya veda ederken Michy Batshuayi ve Kenan Karaman tribünlerin tepkisini çekti.
Oyun içinde çeşitli gol pozisyonlarını değerlendiremeyen siyah-beyazlı oyunculardan Kenan Karaman oyundan çıkarken, Batshuayi ise mücadelenin bitmesinin ardından soyunma odasına giderken siyah-beyazlı futbolseverler tarafından yuhalandı.
Oyun içinde çeşitli gol pozisyonlarını değerlendiremeyen siyah-beyazlı oyunculardan Kenan Karaman oyundan çıkarken, Batshuayi ise mücadelenin bitmesinin ardından soyunma odasına giderken siyah-beyazlı futbolseverler tarafından yuhalandı.