Beşiktaş'ta iki isme tepki!

Beşiktaş taraftarları Yukatel Kayserispor maçında Michy Batshuayi ve Kenan Karaman'a tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki isme tepki!
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02 Mart 2022 23:35
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 elenerek kupaya veda ederken Michy Batshuayi ve Kenan Karaman tribünlerin tepkisini çekti. 

Oyun içinde çeşitli gol pozisyonlarını değerlendiremeyen siyah-beyazlı oyunculardan Kenan Karaman oyundan çıkarken, Batshuayi ise mücadelenin bitmesinin ardından soyunma odasına giderken siyah-beyazlı futbolseverler tarafından yuhalandı.

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