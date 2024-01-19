Beşiktaş'ta iki isme teklif bekleniyor!

Beşiktaş'ta hem antrenmanda hem de sahada gösterdiği performans ile beklentilerin altında kalan futbolculardan ikisi Umut Meraş ve Utku Yuvakuran olmuştu.
İki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Siyah-beyazlılar ise sezon sonunda iki futbolcunun forma giyebilmesi için devre arasında gelecek tüm teklifleri değerlendirecek. Yani ikili için sezon sonu beklenmeyecek.
İki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Siyah-beyazlılar ise sezon sonunda iki futbolcunun forma giyebilmesi için devre arasında gelecek tüm teklifleri değerlendirecek. Yani ikili için sezon sonu beklenmeyecek.