Beşiktaş'ta iki isme teklif bekleniyor!

Beşiktaş, Umut Meraş ve Utku Yuvakuran için teklif bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki isme teklif bekleniyor!
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19 Ocak 2024 10:48
Beşiktaş'ta hem antrenmanda hem de sahada gösterdiği performans ile beklentilerin altında kalan futbolculardan ikisi Umut Meraş ve Utku Yuvakuran olmuştu.

İki futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Siyah-beyazlılar ise sezon sonunda iki futbolcunun forma giyebilmesi için devre arasında gelecek tüm teklifleri değerlendirecek. Yani ikili için sezon sonu beklenmeyecek.

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