Beşiktaş'ta iki isme derbi uyarısı!

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Valentin Rosier, Galatasaray derbisinde cezalı olmamaları için uyarı aldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iki isme derbi uyarısı!
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30 Ekim 2022 11:23
Beşiktaş, Ümraniyespor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçını kazanmak istiyor. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GÜNEŞ'TEN İKİ İSME UYARI

Teknik direktör Şenol Güneş, iki futbolcuyu kart görmemeleri konusunda uyardı. Güneş, oyuncuların Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmesini istemiyor.

EKSİKLER OLMASINI İSTEMİYOR

Bilindiği üzere Şenol Güneş, Dünya Kupası'na kadarki süreçte oynanacak 3 maçın da kazanılması gerektiğini oyuncularına anlattı. Bu süreçte Güneş oyuncuların sakatlık yaşaması ya da cezalı olmalarını istemiyor.

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