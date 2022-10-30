Beşiktaş, Ümraniyespor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçını kazanmak istiyor. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



GÜNEŞ'TEN İKİ İSME UYARI



Teknik direktör Şenol Güneş, iki futbolcuyu kart görmemeleri konusunda uyardı. Güneş, oyuncuların Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşmesini istemiyor.



EKSİKLER OLMASINI İSTEMİYOR



Bilindiği üzere Şenol Güneş, Dünya Kupası'na kadarki süreçte oynanacak 3 maçın da kazanılması gerektiğini oyuncularına anlattı. Bu süreçte Güneş oyuncuların sakatlık yaşaması ya da cezalı olmalarını istemiyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ