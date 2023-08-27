Beşiktaş'ta iki isim sınıfı geçemedi!

Beşiktaş'ın yeni transferleri tartışma yarattı. Siyah-beyazlılar sezona Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Emrecan Bulut transferleriyle başladı.
Bu isimlerden Emrecan hiç süre alamadı. Chamberlain ve Rebic'in maç eksiği dikkat çekerken Rashica asistle, Zaynutdinov da attığı golle Dinamo Kiev deplasmanında galibiyeti getiren isimlerdi.
Ancak Onana ve Amartey şimdilik hayal kırıklığı yarattı. 4 milyon Euro bonservis ve 1.2 milyon Euro maaş ile kadroya katılan Onana, 6 maçta 111 dakika oynayıp beklentilerin altında kaldı. 1.5 milyon Euro imza parası ödenen, garanti ücret olarak da 1.7 milyon Euro kazanan Amartey ise 6 maçtaki 315 dakikayla en fazla oynayan yeni isimdi. Ancak o da son Dinamo Kiev performansıyla Şenol Güneş'in gözünden düştü. Necip Uysal'ın rövanşta ilk 11'de olması bekleniyor.
ONANA KİRALANMAK İSTENDİ
Beşiktaş'ın kadroya sadece kısa süre önce katılmasına rağmen Onana'ya kulüp aradığı öne sürüldü. İtalyan kaynaklı haberlere göre Beşiktaş, düzenli oynaması adına bu futbolcuyu Genoa'ya kiralamak istedi ancak ret yanıtı aldı.
Öte yandan Şenol Güneş ve yardımcıları, yaptıkları analizle Amartey'in hatalarını da belirledi. Buna göre tecrübeli futbolcu, topu oyuna sokarken ve kendi ceza sahası içerisindeki adam paylaşımlarında hatalar yapıyor.
ERIC DIER GÜNDEMDE
Şenol Güneş'in ısrarlı isteğiyle ilk 11'de Colley'in partneri olacak bir sağ stoper aranıyor.
Menajerler son olarak Tottenham'ın İngiliz milli stoperi Eric Dier'ı önerdi. 29 yaşındaki stoper geçen sezon 42 maçta oynamasına rağmen bu sezon süre almadı. Kontratının son yılındaki futbolcunun kalıcı transferi üzerinde çalışılıyor. Bu oyuncu için Fulham da devrede…
Ayrıca Newcastle'dan Jamaal Lascelles ile Arsenal'dan Rob Holding de aday listesindeki isimler…
Bu isimlerden Emrecan hiç süre alamadı. Chamberlain ve Rebic'in maç eksiği dikkat çekerken Rashica asistle, Zaynutdinov da attığı golle Dinamo Kiev deplasmanında galibiyeti getiren isimlerdi.
Ancak Onana ve Amartey şimdilik hayal kırıklığı yarattı. 4 milyon Euro bonservis ve 1.2 milyon Euro maaş ile kadroya katılan Onana, 6 maçta 111 dakika oynayıp beklentilerin altında kaldı. 1.5 milyon Euro imza parası ödenen, garanti ücret olarak da 1.7 milyon Euro kazanan Amartey ise 6 maçtaki 315 dakikayla en fazla oynayan yeni isimdi. Ancak o da son Dinamo Kiev performansıyla Şenol Güneş'in gözünden düştü. Necip Uysal'ın rövanşta ilk 11'de olması bekleniyor.
ONANA KİRALANMAK İSTENDİ
Beşiktaş'ın kadroya sadece kısa süre önce katılmasına rağmen Onana'ya kulüp aradığı öne sürüldü. İtalyan kaynaklı haberlere göre Beşiktaş, düzenli oynaması adına bu futbolcuyu Genoa'ya kiralamak istedi ancak ret yanıtı aldı.
Öte yandan Şenol Güneş ve yardımcıları, yaptıkları analizle Amartey'in hatalarını da belirledi. Buna göre tecrübeli futbolcu, topu oyuna sokarken ve kendi ceza sahası içerisindeki adam paylaşımlarında hatalar yapıyor.
ERIC DIER GÜNDEMDE
Şenol Güneş'in ısrarlı isteğiyle ilk 11'de Colley'in partneri olacak bir sağ stoper aranıyor.
Menajerler son olarak Tottenham'ın İngiliz milli stoperi Eric Dier'ı önerdi. 29 yaşındaki stoper geçen sezon 42 maçta oynamasına rağmen bu sezon süre almadı. Kontratının son yılındaki futbolcunun kalıcı transferi üzerinde çalışılıyor. Bu oyuncu için Fulham da devrede…
Ayrıca Newcastle'dan Jamaal Lascelles ile Arsenal'dan Rob Holding de aday listesindeki isimler…