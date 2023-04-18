Beşiktaş'ta iki isim parladı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası iki isim özellikle beğeni topladı.



Hem kaleci Mert Günok hem de stoper Romain Saiss performanslarıyla alkış alırken, alınan 1 puanda da önemli rol oynadılar. Güneş'in son haftalarda mecburen tercih ettiği Saiss'i ligin kalan bölümünde Colley ile birlikte oynatmaya devam edeceği belirtildi.



Faslı futbolcunun performansını sezon sonuna kadar görmek isteyen usta hocanın, 'olur' vermesi durumunda gelecek sezonun kadrosunda da tutabileceği öğrenildi. İngiltere'den talipleri olduğu belirtilen Saiss için uygun bir teklif gelmesi durumunda satışına onay verileceği de kaydedildi.



Güneş'in gelişiyle kaleye ambargo koyan Mert'i maç sonrası takım arkadaşlarının tebrik ettiği gelen haberler arasında.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ