Beşiktaş'ta iki isim iddialı: "Rekabete hazırız"

Beşiktaş'ın genç oyuncuları Emrecan Uzunhan ve Kartal Kayra Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Beşiktaş'ta iki isim iddialı: 'Rekabete hazırız'
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05 Temmuz 2023 18:59
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda genç oyuncular Emrecan Uzunhan ve Kartal Kayra Yılmaz, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

EMRECAN UZUNHAN: "FORMA SAVAŞI VEREBİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Takımda kendisiyle aynı mevkide oynayan birçok futbolcu olduğunun hatırlatılması üzerine Emrecan, "Sol stoper oynayan isimler. Çok iyi örnekler benim için. Onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Rakibim olacaklar. Kendime güveniyorum. Forma savaşı verebileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısında kiralık olarak top koşturduğu Antalyaspor'da iyi süreler aldığını belirten Emrecan Uzunhan, "Hepsini çok iyi değerlendirdim. Nuri Şahin oyuna bakışımı biraz değiştirdi. Daha güçlü gelmeme vesile oldu. Oraya gitmek beni iyi etkiledi" şeklinde konuştu.

KARTAL KAYRA YILMAZ: "HAZIR OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM"

Beşiktaş'a geri döndüğü için duyduğu mutluluğu dile getiren Kartal Kayra Yılmaz ise, "Camiamın parçası heyecan verici. Güzel devam ediyor. Lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Mevkimdeki oyuncular kaliteli. Hazır olduğumu hissediyorum. Umarım forma yarışında ben de olabilirim" diye konuştu.

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