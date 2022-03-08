Beşiktaş'ta iki isim derbide yok!

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Welinton ve Atiba Hutchinson için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta iki isim derbide yok!
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08 Mart 2022 18:39
Beşiktaş, son oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Welinton ve Atiba Hutchinson'ın durumları için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Welinton'un uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İki futbolcunun da ligde gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Welinton Souza ile aynı müsabakanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, Welinton'un uyluk arka adalesinde (semimembranosus) kanama ve kısmi yırtık, Atiba'nın ise uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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