Beşiktaş'ta iki futbolcuya uyarı!

Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan düşüşün en önemli etkenlerden bir tanesi savunmadaki problem olmuştu.



Kasımpaşa maçıyla birlikte yeni bir çıkış hedefleyen teknik ekip, Domagoj Vida ile Francisco Montero'ya daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Siyah-beyazlı takımda iki isim, cuma akşamı ilk 11'de görev yapacak.





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