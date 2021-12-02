Beşiktaş'ta iki futbolcuya uyarı!

Beşiktaş'ta teknik ekip, Domagoj Vida ile Francisco Montero'ya daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta iki futbolcuya uyarı!
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02 Aralık 2021 08:59
Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan düşüşün en önemli etkenlerden bir tanesi savunmadaki problem olmuştu.

Kasımpaşa maçıyla birlikte yeni bir çıkış hedefleyen teknik ekip, Domagoj Vida ile Francisco Montero'ya daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Siyah-beyazlı takımda iki isim, cuma akşamı ilk 11'de görev yapacak.


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