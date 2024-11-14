Beşiktaş'ta Ignacio Aliseda sesleri

Beşiktaş yönetimi Giovanni Van Bronckhorst'un transfer listesinde olan Arjantinli kanat oyuncusu Ignacio Aliseda ile görüşmelere başladı.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Ignacio Aliseda sesleri
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14 Kasım 2024 11:13
Ocak ayı yaklaşırken Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'un geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı kriz toplantısında transfer listesindeki isimleri de sunduğu öğrenildi.

GIO, ALISEDA'NIN İSMİNİ VERDİ

Takvim'in haberine göre, Gio'nun UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda karşılaştıkları Lugano'nun Arjantinli kanat oyuncusu Ignacio Aliseda'nın adını yönetime verdiği öğrenildi. 49 yaşındaki teknik adamın sezon başında da istediği ancak transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki ismin alınması yönünde tekrar rapor verdiği öğrenildi.

22 MAÇTA 6 GOL 5 ASİST

Beşiktaş yönetiminin de sezon sonu kontratı sona erecek olan yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için devre arasında görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor. Beşiktaş maçlarında 2 asistle oynayan sol kanat oyuncusu bu sezon çıktığı 22 maçta ise 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



 
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