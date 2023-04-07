Beşiktaş'ta iç transfer: Sırada Ghezzal ve Salih var

Beşiktaş'ta iç transfer görüşmeleri Mert Günok'tan sonra Salih Uçan ve Rachid Ghezzal ile devam edecek.



2 YIL UZATILACAK



Takımın iskeletini, yeni sezon başlamadan oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuların 2024'te bitecek sözleşmelerini 2026'ya kadar uzatmak istiyor.



OYUNCULAR SICAK



Mert, takımda kalmak istediğini daha önce yönetime iletmişti. Salih ve Ghezzal'ın da Beşiktaş ile yola devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetim çok uzatmadan bu üç isme imza attırmayı planlıyor.







