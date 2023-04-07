Beşiktaş'ta iç transfer: Sırada Ghezzal ve Salih var

İç transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Salih Uçan ile de masaya oturmaya hazırlanılıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iç transfer: Sırada Ghezzal ve Salih var
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07 Nisan 2023 11:39
Beşiktaş'ta iç transfer görüşmeleri Mert Günok'tan sonra Salih Uçan ve Rachid Ghezzal ile devam edecek.

2 YIL UZATILACAK

Takımın iskeletini, yeni sezon başlamadan oluşturmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuların 2024'te bitecek sözleşmelerini 2026'ya kadar uzatmak istiyor.

OYUNCULAR SICAK

Mert, takımda kalmak istediğini daha önce yönetime iletmişti. Salih ve Ghezzal'ın da Beşiktaş ile yola devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetim çok uzatmadan bu üç isme imza attırmayı planlıyor.



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