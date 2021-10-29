Beşiktaş'ta iç transfer için resmi açıklama!

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcular ile görüşmeye başladı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta iç transfer için resmi açıklama!
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29 Ekim 2021 10:25
Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, iç transferde sadece Larin'le değil, diğer oyuncularla da görüştüklerini söyledi.

Kazancı, "Vida gibi, Güven gibi sezon sonu sözleşmesi bitecek değerli oyuncularımız var. Hepsiyle konuşuyoruz. Mayıs ayının sonuna kadar vakit var. Yılbaşına kadar bunların hepsinin adını koymak istiyoruz" dedi.

Vida ve Güven'in yanı sıra Josef De Souza'nın da kontratı sezon sonu bitiyor. Ancak Brezilyalı futbolcunun kontratının sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunuyor.


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