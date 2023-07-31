Beşiktaş'ta iç transfer hareketliliği

Beşiktaş'ta iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Kartal, iç transferde ilk imzayı Mert Günok'a attırdı. Milli kalecinin 2024'te bitecek sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Mert'in 8 milyon lira olan yıllık ücretine ciddi bir iyileştirme de yapıldığı bildirildi.
CENK VE SALİH YOLDA
Mert'in ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri de iyileştirme yapılarak yenilenecek. Kontratları 2024'te bitecek Cenk ve Salih'in de önümüzdeki günlerde ikişer yıllık imza atmaları bekleniyor.
Kartal, iç transferde ilk imzayı Mert Günok'a attırdı. Milli kalecinin 2024'te bitecek sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı. Mert'in 8 milyon lira olan yıllık ücretine ciddi bir iyileştirme de yapıldığı bildirildi.
CENK VE SALİH YOLDA
Mert'in ardından Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmeleri de iyileştirme yapılarak yenilenecek. Kontratları 2024'te bitecek Cenk ve Salih'in de önümüzdeki günlerde ikişer yıllık imza atmaları bekleniyor.