Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel'den Hasan Arat'a itiraz!

Beşiktaş'ta, Hasan Arat ile Hüseyin Yücel arasında ilginç bir anlaşmanın varlığı ortaya atıldı.
Arat'ın, genel kurula giderken, Yücel'e 6 ay sonra başkan olacağı yolunda bir söz verdiği, ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine yeni başkanın isyan ettiği belirtildi
"6 AYDIR BEKLİYORUM"
Hasan Arat'ın seçildiği 3 Aralık 2023'teki genel kurul öncesinde Hüseyin Yücel'in, Hasan Arat'tan "başkanlık" sözü aldığı, bundan dolayı isyan ederek, "6 aydır bekliyorum. Fakat bırakmadın. Eğer sen bırakmıyorsan, ben bırakayım" diye sitemde bulunduğu ifade edildi.
Bilindiği gibi Arat da Yücel'e, önce Futbol AŞ başkanlığını bıraktığı, bunun iki gün sonrasında, kulüp başkanlığından istifa ederek, Hüseyin Yücel'in teknik olarak başkan olmasının yolunu açmıştı.
Arat'ın, genel kurula giderken, Yücel'e 6 ay sonra başkan olacağı yolunda bir söz verdiği, ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine yeni başkanın isyan ettiği belirtildi
"6 AYDIR BEKLİYORUM"
Hasan Arat'ın seçildiği 3 Aralık 2023'teki genel kurul öncesinde Hüseyin Yücel'in, Hasan Arat'tan "başkanlık" sözü aldığı, bundan dolayı isyan ederek, "6 aydır bekliyorum. Fakat bırakmadın. Eğer sen bırakmıyorsan, ben bırakayım" diye sitemde bulunduğu ifade edildi.
Bilindiği gibi Arat da Yücel'e, önce Futbol AŞ başkanlığını bıraktığı, bunun iki gün sonrasında, kulüp başkanlığından istifa ederek, Hüseyin Yücel'in teknik olarak başkan olmasının yolunu açmıştı.