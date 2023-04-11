Beşiktaş'ta hücum hattı alev aldı

Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanan Beşiktaş'ta hücum hattının başarısı dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta hücum hattı alev aldı
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11 Nisan 2023 09:28
Ligde son 5 maçta 5 galibiyetle yoluna devam eden Beşiktaş'ta, hücum hattının etkili form grafiği dikkat çekiyor. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri tam 14 kez sarsan Kara Kartal'da özellikle 2 isim ön plana çıkıyor.

NATHAN REDMOND

Fenerbahçe derbisinde oyuna ikinci yarıda dahil olarak 3 asist ve 1 golle Kadıköy'deki 4-1'lik zaferin ana mimarı olan Nathan Redmond, Giresunspor'u da boş geçmedi. Golünü atan İngiliz yıldız, son 3 maçta üç gol ve 3 asiste imza atarak toplamda 6 sayıya katkı yaptı.

VINCENT ABOUBAKAR

Takımın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar da yıldızını parlattı. Beşiktaş'ın son 5 lig maçının tamamında skor üreten Aboubakar, bu müsabakalarda 6 gol ve1 asist yaparak 7 sayıya imzasını attı. Teknik ekip, 2 oyuncuyu Trabzonspor maçında da ilk 11'de oynatıp gollerine devam etmelerini bekliyor.



 
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