Beşiktaş'ta hesaplar karıştı

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatması beklenen Amir Hadziahmetovic için Udinese'nin yaptığı teklifi geri çektiği iddia edildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta hesaplar karıştı
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15 Ocak 2024 10:39
Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Amir Hadziahmetovic'ten kötü haber geldi. Karagümrük ile oynanan maçta sakatlanan Boşnak futbolcunun, sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığı açıklandı.

TRANSFERİ RAFA KALKTI

Amir'in tedavi süreci ilerleyen günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacak. 26 yaşındaki futbolcunun en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı ve bu nedenle sezonu kapattığı belirtildi.

Udinese'den başarılı futbolcu için 4.5 milyon Euro bonservis teklifi geldiği ancak bu sakatlıkla birlikte transferin rafa kalktığı kaydedildi.

HAKEME BÜYÜK TEPKİ

Chamberlain'in ardından Amir'in de takımdan uzak kalacak olması camiada keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlı idareciler, takıma yabancı takviyesi yapmak için Chamberlain'in ardından Amir'in de lisansını ikinci devre için dondurmayı planlıyor.

Ayrıca deneyimli ismin sakatlandığı pozisyonda müdahaleyi yapan Rohden'e kart vermeyip sadece uyarıyla geçiştiren hakem Mert Güzenge'ye Beşiktaşlı taraftarlardan yoğun tepki var. Siyah- beyazlı yönetimin de bu karardan rahatsız olduğu ve TFF'ye bu konuyu iletecekleri kaydedildi.

ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞECEK

Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Vincent Aboubakar'ın duruma göre tedavisini İstanbul'da sürdürebileceği belirtildi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan tecrübeli golcünün geleceği merak edilen konuların başında geliyor.

Teknik direktör Fernando Santos'un, 31 yaşındaki Kamerunlu oyuncu ile ilgili olumlu kanaat içerisinde olduğu öğrenildi. Aboubakar'la, İstanbul'a döndükten sonra görüşülecek ve Santos'un, kendisinden faydalanmak istediği söylenecek. Yıldız futbolcuyla ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da resmi teklif henüz gelmedi.

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