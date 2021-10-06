Beşiktaş'ta herkes atıyor! 10 farklı isim...

Sakatlıklar nedeniyle kadrodaki tüm oyunculardan faydalanan Beşiktaş, skor üretme konusunda bir sorun yaşamadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta herkes atıyor! 10 farklı isim...
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06 Ekim 2021 11:49
Beşiktaş, 8 hafta sonunda 16 gol atma başarısı sağladı. Kartal'ın attığı 16 golü ise 10 farklı isim kaydetti.

Beşiktaş, Altay ile birlikte bu istatistikte lider durumda. Batshuayi ve Güven 3'er gol attı. N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz'ın ise 2'şer golü bulunuyor. Larin, Montero, Ghezzal, Atiba, Josef ve Alex'te gol atarak takımına katkı sağladı.

Fenerbahçe (12 gol) ve Galatasaray'da (13 gol) 9 farklı oyuncu skor üretme konusunda takımına yardımcı oldu. 8 hafta sonunda 3 gol atabilen Giresunspor da 2 oyuncu skor katkısı yapabildi. 

 
 


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