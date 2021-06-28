Beşiktaş'ta her sezon en az bir genç projesi

Beşiktaş, özkaynak düzeni ve genç yeteneklere yatırım yapmaya devam edecek.



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın çifte kupayla kapatılan sezonda, Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz gibi altyapı kökenli iki oyuncuyu sahneye çıkarması siyah-beyazlı yönetimin geleceğe dair umutlarını daha da artırdı. Yönetimin, Yalçın'dan her sezon en az bir genç oyuncuyu parlatmasını beklediği aktarıldı.



Siyah-beyazlıların konuyla ilgili Sergen Yalçın'la yaptıkları görüşmelerde, "Ersin ve Rıdvan başarılı performanslarıyla gençlere yapılan yatırımın ne kadar doğru olduğunu kanıtladılar. Bizim her sezon en az bir genç oyuncu kazanmamız lazım. Bu proje yakın gelecekte kulübün transfere olan bağımlılığını ortadan kaldırır ve bize mali açıdan büyük katkı yapar" ifadelerini kullandıkları belirtildi.



Ersin ve Rıdvan'ın diğer genç oyuncular için güzel bir örnek oluşturduğunu kaydeden Sergen Yalçın'ın ise önümüzdeki sezon gençlere şans vermeye devam edeceğini söylediği öğrenildi.



