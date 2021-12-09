Beşiktaş'ta hedefte Welinton ve Kenan var!

Beşıktaş'ta tepkiler daha çok Dortmund maçının 42. dakikasında kırmızı kart görüp penaltıya sebebiyet veren Welinton ve oyunda kaldığı süre içerisinde tek bir şutu bile olmayan Kenan Karaman üzerinde toplandı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta hedefte Welinton ve Kenan var!
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09 Aralık 2021 10:59
Welinton
Welinton
Beşiktaş
Beşıktaş'ta futbolcu cephesinde tepkiler daha çok iki isim üzerinde toplandı. Dortmund maçının 42. dakikasında kırmızı kart görüp penaltıya sebebiyet veren Welinton ve oyunda kaldığı süre içerisinde tek bir şutu bile olmayan Kenan Karaman…

Welinton, bu sezon golle sonuçlanan hatalarıyla dikkat çekerken Kenan da görev aldığı 18 maçta henüz ağları sarsamadı. Taraftarların sosyal medyada oyuncular için yaptıkları eleştirilerin en ağırları bu ikiliye yönelikti. 


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