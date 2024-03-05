Beşiktaş'ta hedef yeni gol yememe serisi

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi. Bu skorla Siyah Beyazlılar'ın gol yememe serisi de sona ermiş oldu.
Ligde 4, Türkiye Kupası'nda da 1 müsabaka olmak üzere toplam 5 maçtır kalesini rakiplerine kapatmıştı. Siyah-Beyazlılar, ligde 28 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, kupada ise son 16 turunda 8 Şubat 2024 tarihinde Antalyaspor'u 2-1'le geçtiği mücadelede filelerinde gol görmüştü.
Kartal, ligde pazartesi günü Gaziantep deplasmanında çıkacağı maçta yeni bir gol yemeden kazanma serisi başlatmaya çalışacak.
Ligde 4, Türkiye Kupası'nda da 1 müsabaka olmak üzere toplam 5 maçtır kalesini rakiplerine kapatmıştı. Siyah-Beyazlılar, ligde 28 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, kupada ise son 16 turunda 8 Şubat 2024 tarihinde Antalyaspor'u 2-1'le geçtiği mücadelede filelerinde gol görmüştü.
Kartal, ligde pazartesi günü Gaziantep deplasmanında çıkacağı maçta yeni bir gol yemeden kazanma serisi başlatmaya çalışacak.