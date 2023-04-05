Beşiktaş'ta hedef sezonu kayıpsız bitirmek

Kadıköy'de 4-2 mağlup ettiği Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren Beşiktaş rotasını değiştirmedi. Süper Lig'de üst üste 4. kez kazanan Kartal galibiyet serisine devam ederek ilk planda Fenerbahçe'nin yer aldığı ikinci sırayı ele geçirmeyi hedefliyor.



Siyah-beyazlı takımın 3-0 hükmen galip sayılacağı Atakaş Hatay ve Gaziantep FK maçları dışında ligde 8 karşılaşması kaldı. Her maça final havasında çıkan Beşiktaş kalan dönemde galibiyet serisini mümkün olduğu kadar devam ettirmeye çalışacak. 8'de 8 yapmayı hedefleyen Kartal, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde olsa da şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlayacak.



Saiss mi, Necip mi?



Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Vodafone Park'ta Bitexen Giresunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi ardından 2 günlük izinle oyuncularını ödüllendirmişti. Kartal'da Tayyip Talha'nın sezonu kapatması ve Welinton'un kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle stoper belirsizliği yaşanıyor. Teknik patron Güneş, Giresun karşısında Colley'in yanında Saiss veya Necip'i görevlendirecek. Derbiyi kaçıran Saiss tamamen hazır duruma gelemezse Kadıköy'de tam not alan Necip ilk 11'de sahaya çıkacak.





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