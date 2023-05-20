Beşiktaş'ta hedef bir taşla iki kuş

Ligde zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, son haftalara girilirken ligi ilk 2 sırada bitirebilmeyi umuyor.
Bir haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Beşiktaş, buna rağmen ümidini yitirmedi. Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanarak, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GARANTİYE ALACAK
Siyah-beyazlılar açısından diğer bir hedef de, üçüncülük koltuğunu koruyabilmek. En yakın rakibini yenerek Adana ekibinin kendisini geçebilme beklentisine son vermek isteyen Beşiktaş için zorlu maç, bu yönden de önem kazandı.
Bir haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Beşiktaş, buna rağmen ümidini yitirmedi. Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanarak, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.
ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GARANTİYE ALACAK
Siyah-beyazlılar açısından diğer bir hedef de, üçüncülük koltuğunu koruyabilmek. En yakın rakibini yenerek Adana ekibinin kendisini geçebilme beklentisine son vermek isteyen Beşiktaş için zorlu maç, bu yönden de önem kazandı.