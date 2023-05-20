Beşiktaş'ta hedef bir taşla iki kuş

Beşiktaş, oynayacağı Adana Demirspor maçına iki açıdan yaklaşıyor. Siyah-beyazlılar, öncelikle karşılaşmayı kazanarak ikincilik umudunu gelecek haftalara taşımak istiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta hedef bir taşla iki kuş
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20 Mayıs 2023 10:46
Ligde zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, son haftalara girilirken ligi ilk 2 sırada bitirebilmeyi umuyor.

Bir haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Beşiktaş, buna rağmen ümidini yitirmedi. Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanarak, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GARANTİYE ALACAK

Siyah-beyazlılar açısından diğer bir hedef de, üçüncülük koltuğunu koruyabilmek. En yakın rakibini yenerek Adana ekibinin kendisini geçebilme beklentisine son vermek isteyen Beşiktaş için zorlu maç, bu yönden de önem kazandı.



 
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