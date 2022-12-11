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Beşiktaş'ta hedef bedavaya 2 yıldız

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçeli Miha Zajc ve Romalı Stephan El Shaarawy'i bonservissiz şekilde kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta hedef bedavaya 2 yıldız
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11 Aralık 2022 13:03
Beşiktaş, transferde yine ince eleyip sık dokuyor ve önceliği ekonomiye veriyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in onay verdiği Miha Zajc ve Stephan El Shaarawy'yi bonservis ödemeden kadrooya katmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Zajc ve Roma'nın İtalyan kanat forveti El Shaarawy'nin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş, ara transferde bu iki oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katmak istiyor. Başkan Çebi, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakan Zajc için bizzat Ali Koç ile bu konuyu görüşüp bitirmeye çalışacak.

Skorer bir orta saha isteyen Güneş'in önceliği de Sloven futbolcu. El Sharaawy için de görüşmeler başlarken Beşiktaş, ara transferde 30 yaşındaki ismi bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.

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