Beşiktaş'ta hedef Adekugbe

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un yabancı oyuncuları hakkındaki kararından sonra Beşiktaş harekete geçti.



Bu sezon sol bek bölgesinde sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna katmak istiyor.



Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'ten Kanadalı oyuncu hakkında gelecek kararın ardından transfer için harekete geçecek.



Tecrübeli oyuncu ile daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilmişti.



28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hatayspor'da 19 maçta sahaya çıktı.



TFF'NİN KARARI



TFF, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme kararının ardından, Süper Lig ekiplerinin bu takımlardan yapacağı transferlerin "9. yabancı" olarak sahada yer alabileceğini açıklamıştı.



Tff'den yapılan açıklama şu şekilde;



"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle ligden çekilme talebinde bulunan kulüplerde tescilli yabancı uyruklu futbolcuların; 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi sonuna kadar Spor Toto Süper Lig kulüplerine transfer veya geçici transfer olmaları halinde; kulüpler bu sezon sonuna kadar bu statüde belirlenen yabancı futbolcu sayılarına ilave olarak, A takım listesine bu şartlara uygun en fazla iki futbolcu yazabilir.



Spor Toto Süper Lig'de bu futbolcular müsabaka isim listesine yazılabilir ve bu futbolculardan biri sahadaki 8 yabancıya ilaveten aynı anda müsabakaya devam eden kadroda 9. yabancı futbolcu olarak sahada yer alabilecektir."





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