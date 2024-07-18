Beşiktaş'ta hedef 8-9 ayrılık

Beşiktaş, kulüpteki 19 olan yabancı sayısını düşürmek için Brad Friedel'den haber bekliyor.
Yönetim danışmanlığı görevine getirilen Amerikalı futbol adamının öncelikli görevi oyuncu satışı üzerine.
Şu ana dek sadece Valentin Rosier ile sözleşme fesih yoluyla vedalaşan Beşiktaş'ta artık ayrılıkların da bir an önce olması isteniyor.
Siyah-beyazlılar, başta Rebic, Chamberlain, Montero ve Amartey olmak üzere en az 8-9 oyuncuyu göndermeyi planlıyor.
Yönetim danışmanlığı görevine getirilen Amerikalı futbol adamının öncelikli görevi oyuncu satışı üzerine.
Şu ana dek sadece Valentin Rosier ile sözleşme fesih yoluyla vedalaşan Beşiktaş'ta artık ayrılıkların da bir an önce olması isteniyor.
Siyah-beyazlılar, başta Rebic, Chamberlain, Montero ve Amartey olmak üzere en az 8-9 oyuncuyu göndermeyi planlıyor.
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