Beşiktaş'ta hedef 3 transfer daha

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 3 transfer daha gerçekleştirip transferi kapatmak istiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta hedef 3 transfer daha
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02 Ağustos 2023 10:52
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 10:53
Savunmaya Daniel Amartey, önliberoya Jean Onana, kanatlara da Ante Rebic ve Emrecan Bulut takviyeleri yapan Beşiktaş, 3 oyuncu daha alarak transferi kapatmayı hedefliyor.



Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stopere 1, kanatlara 2 futbolcu almayı planlayan siyah beyazlı yönetim, geçen yıllarda olduğu gibi fırsat transferi kolluyor.

Yönetim, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya liglerinde yaz Transfer döneminin biteceği 1 Eylül'e kadar bekleyip, kadrosuna gereken takviyeleri yapacak. Bu arada Şenol Güneş'in özellikle kanat oyuncusu transferinde ısrarlı olduğu öğrenildi. 

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