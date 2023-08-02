Beşiktaş'ta hedef 3 transfer daha

Savunmaya Daniel Amartey, önliberoya Jean Onana, kanatlara da Ante Rebic ve Emrecan Bulut takviyeleri yapan Beşiktaş, 3 oyuncu daha alarak transferi kapatmayı hedefliyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stopere 1, kanatlara 2 futbolcu almayı planlayan siyah beyazlı yönetim, geçen yıllarda olduğu gibi fırsat transferi kolluyor.
Yönetim, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya liglerinde yaz Transfer döneminin biteceği 1 Eylül'e kadar bekleyip, kadrosuna gereken takviyeleri yapacak. Bu arada Şenol Güneş'in özellikle kanat oyuncusu transferinde ısrarlı olduğu öğrenildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stopere 1, kanatlara 2 futbolcu almayı planlayan siyah beyazlı yönetim, geçen yıllarda olduğu gibi fırsat transferi kolluyor.
Yönetim, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya liglerinde yaz Transfer döneminin biteceği 1 Eylül'e kadar bekleyip, kadrosuna gereken takviyeleri yapacak. Bu arada Şenol Güneş'in özellikle kanat oyuncusu transferinde ısrarlı olduğu öğrenildi.