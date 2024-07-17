Beşiktaş'ta gözler artık tersine transferde... Paulista, Silva ve Immobile takviyelerinin ardından yabancı futbolcusu sayısı 19'a çıkan siyah-beyazlılar bu sayıyı azaltmaya çalışıyor. Aynı zamanda takım bütçesinin de aşağıya çekilmesi gerekiyor.
Oxlade-Chamberlain, İngiltere Championship ekipleriyle görüşüyor. Amartey gelen teklifleri değerlendiriyor, Montero'nun da kiralık gönderilmesi planlanıyor. Aboubakar ise Beşiktaş'taki 3.1 milyon Euro'luk maaşını bırakmamak adına gitmek istemiyor. Ayrıca Ante Rebic'in de elden çıkarılması için formül aranıyor.
Siyah-beyazlılar bu beş futbolcudan en az 10 milyon Euro'luk bütçe rahatlaması sağlamak istiyor.
Oxlade-Chamberlain, İngiltere Championship ekipleriyle görüşüyor. Amartey gelen teklifleri değerlendiriyor, Montero'nun da kiralık gönderilmesi planlanıyor. Aboubakar ise Beşiktaş'taki 3.1 milyon Euro'luk maaşını bırakmamak adına gitmek istemiyor. Ayrıca Ante Rebic'in de elden çıkarılması için formül aranıyor.
Siyah-beyazlılar bu beş futbolcudan en az 10 milyon Euro'luk bütçe rahatlaması sağlamak istiyor.
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