Beşiktaş'ta "Hazırım" diyen Rachid Ghezzal forma bekliyor

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Cezayirli yıldız, Şenol Güneş ile görüştü. Durumu hakkında siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'a bilgi veren Ghezzal, "Futbolu ve taraftarları çok özledim. Sakatlığımı tamamen atlattım. Maç ve antrenman eksiğimi kapattım. Hocamız Şenol Güneş ile konuştum ve hazır olduğumu söyledim" diyerek Süper Lig'deki Sivasspor maçında oynayabileceğini ifade etti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 'Hazırım' diyen Rachid Ghezzal forma bekliyor
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28 Ağustos 2023 09:31
Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığı ardından ailesinin Fransa'da geçirdiği Trafik kazasının ardından yeşil sahalara dönüşü ertelenen Rachid Ghezzal'dan teknik ekibe müjdeli haber geldi.

Sakatlıklarla boğuştuğu 2022- 23 sezonu Cezayirli futbolcuya adeta kâbus oldu. İlk olarak 2. haftadaki Alanya maçında problem yaşadı. 8. haftada formasına kavuşurken sadece 3 maçta görev alsa da bir türlü istenilen performansa ulaşamadı. Bu gelişmelerin ardından çareyi ABD'de ameliyat olmakta buldu.

GERİDE KALAN SEZONDA 11 MAÇI VAR

8 Kasım'da gerçekleştirilen bu operasyonun ardından 31 yaşındaki futbolcu 4 Şubat'taki Sivas maçında 1 dakika sahada kalırken ardından 18 Mart'taki İstanbulspor mücadelesine kadar yine takımdan ayrı kaldı.

Cezayirli yıldız ligin 24. haftasındaki Ümraniyespor karşılaşmasında 16 dakika süre alırken sakatlık yaşadığı bu karşılaşmadan sonra bugüne kadar bir daha maça çıkmadı.

Geride kalan sezonda sadece 11 resmi maçta sahaya çıkan Ghezzal bunların sadece 7'sinde 11'e girerken 2 gol 3 asistlik katkı verdi.

YENİ BİR BAŞLANGICA HAZIRLANIYOR

Şimdi Ghezzal 2023- 24'e yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş bu sezon 5'i Avrupa'da 2'si de ligde olmak üzere 7 karşılaşmaya çıkarken hem hazır olmaması hem de Fransa'ya ailesinin yanına gitmesi nedeniyle Cezayirli futbolcu bu maçlarda görev alamadı.

Durumu hakkında asbaşkan Emre Kocadağ'a bilgi veren Ghezzal, "Futbolu ve taraftarları çok özledim. Sakatlığımı tamamen atlattım. Maç ve antrenman eksiğimi kapattım. Hocamız Şenol Güneş ile konuştum ve hazır olduğumu söyledim" diyerek 3 Eylül'deki Sivasspor maçında oynayabileceğini ifade etti.

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