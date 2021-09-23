Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan üçlü!

Beşiktaş'ta teknik ekibin Salih Uçan, Gökhan Töre ve Kenan Karaman ile özel görüşme yapması bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan üçlü!
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23 Eylül 2021 13:20
Kenan Karaman
Kenan Karaman
Beşiktaş
Adana Demirspor karşılaşmasında oyuna girdikten sonra varlık gösteremeyen; Salih Uçan, Gökhan Töre ve Kenan Karaman, performanslarıyla beklentilerin altında kaldı. teknik ekibin 3 futbolcuyla da özel görüşme yapması bekleniyor.

Antalyaspor'a karşı 2-0'dan 3-2'ye maçın çevrilmesi övgülerin ön plana çıkmasını sağlarken, yedek futbolcuların verimliliği görmezden gelindi. Ancak 3-0 önde olunan Adana Demirspor maçında sahaya giren yedek oyuncuların, son 25 dakikada varlık gösterememesi ve maçın 3-1'den 3-3'e gelmesi, kulübeden gelen oyuncuların performansını sorgulatır hale getirdi. Salih Uçan, Kenan Karaman ve Gökhan Töre'den oluşan hücum hattının iki maçta da hiç top tutamaması ve üstüne üstlük mücadele anlamında da yetersiz kalması, Beşiktaş 'ın sonraki maçları için adeta bir uyarı niteliği taşıdı.

Yetersiz kaldılar

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Avrupa ve lig maçlarının bir arada olduğu periyotta bütün oyunculardan faydalanma isteğine karşın futbolcuların yetersiz performansı, teknik ekibi mutsuz ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, özellikle bu 3 oyuncuyla performansları sebebiyle bir görüşme yapması bekleniyor. 

 
 


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