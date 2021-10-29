Beşiktaş'ta havada problem yok, üstünlük var!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın duran top sözleri, istatistiklere bakıldığında kendisini haklı çıkardı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta havada problem yok, üstünlük var!
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29 Ekim 2021 09:49
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi sonrası Sporting maçının sonucuna yönelik açıklama yapıp, "Kornerlere niye çalışmadın diyorlar. 2,5 senede kornerden kaç gol yedik kaç tane attık önce ona baksınlar" demişti.

Duran top konusunda yapılan eleştirilere Yalçın'ın verdiği cevabı istatistikleri doğrular nitelikte. 2019-20'un ikinci devresinde takımı devralan 48 yaşındaki hoca ile 75 resmi maç oynandı.

Kornerlerden 13 gol attı, 8 korner golü yedi. 6 kez serbest vuruştan ağları bulurken, buradan 2 gol yedi.


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