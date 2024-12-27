Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Hüseyin Yücel'e ihraç talebi!

Beşiktaş'ta camianın etkin ve saygın gruplarından 1903 Birliği, eski Başkan Hasan Arat mevcut Başkan Hüseyin Yücel ile yönetiminin kulüpten ihracı için resmi başvuruda bulundu.
Bir yılda kulübün yaşadığı sürecin gerekçe gösterildiği dilekçe yönetime sunuldu.
Tüzük gereği yönetim iki hafta içinde konuyu Disiplin Kuruluna sevk etmek durumunda. Eğer bu yapılmaz ise, Birlik bu kez Disiplin Kuruluna dilekçe sunma hakkına sahip olabilecek.
Bir yılda kulübün yaşadığı sürecin gerekçe gösterildiği dilekçe yönetime sunuldu.
Tüzük gereği yönetim iki hafta içinde konuyu Disiplin Kuruluna sevk etmek durumunda. Eğer bu yapılmaz ise, Birlik bu kez Disiplin Kuruluna dilekçe sunma hakkına sahip olabilecek.