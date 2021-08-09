Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Gökhan Töre göz dolduruyor

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Gökhan Töre ve Güven Yalçın'ın performansları teknik heyeti memnun etti.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Gökhan Töre göz dolduruyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2021 14:19
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu raporu sonrasında sözleşmesi yenilenen Gökhan Töre, yeni sezon öncesindeki çalışmalarda takımın en çok dikkat çeken ismi olarak ön plana çıkıyor. Geçen dönem peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini göstermekte güçlük çeken başarılı futbolcu, şimdi ise hazır ve güçlü görüntüsüyle teknik ekibe güven veriyor.

Bambaşka bir Güven Yalçın

Geçen sezonun ikinci yarısını Lecce'de kiralık olarak geçiren Güven Yalçın'ın İtalya'daki macerası istediği şekilde gitmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda takımda tutulan 22 yaşındaki futbolcu, hocasına yeni dönemde bambaşka bir görüntü sergileyeceğinin sözünü verdi. İdmanlardaki hırslı performansıyla Sergen Yalçın'ın gözüne giren Güven, yeni sezonda forma rekabeti içinde yer alacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.