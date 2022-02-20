Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın az süre alması, Michy Batshuayi'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle zaman zaman eleştiri konusu olmuştu.



23 yaşındaki genç forvet, Belçikalı yıldız cezalı olduğu için dün ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak o da son vuruşlarda etkisiz kaldı. Güven 4 şut denemesinde bulunurken bunların hiçbirisinde isabet sağlayamadı.









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