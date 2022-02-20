Beşiktaş'ta Güven Yalçın sıfır çekti

Beşiktaş'ta Güven Yalçın, Altay maçına ilk 11'de başladı. 23 yaşındaki genç forvet 4 şut denemesinde bulunurken bunların hiçbirisinde isabet sağlayamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Güven Yalçın sıfır çekti
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20 Şubat 2022 12:30
Güven Yalçın
Güven Yalçın
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın az süre alması, Michy Batshuayi'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle zaman zaman eleştiri konusu olmuştu.

23 yaşındaki genç forvet, Belçikalı yıldız cezalı olduğu için dün ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak o da son vuruşlarda etkisiz kaldı. Güven 4 şut denemesinde bulunurken bunların hiçbirisinde isabet sağlayamadı. 

 

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