Beşiktaş 'ta Güven Yalçın'ın az süre alması, Michy Batshuayi'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle zaman zaman eleştiri konusu olmuştu. 23 yaşındaki genç forvet oyuncusu, Belçikalı yıldız cezalı olduğu için Altay karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.



Ancak o da son vuruşlarda etkisiz kaldı. Güven Yalçın maçta 4 şut denemesinde bulundu ancak bunların hiç birisinde isabet sağlayamadı. Teknik ekip, sözleşme yenileme görüşmeleri süren Güven'e özel olarak bitirici vuruş çalıştırması yaptırma kararı aldı.









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