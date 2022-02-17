Beşiktaş'ta Güven Yalçın imzaya yakın!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın ile anlaşmaya yakın olunduğu ifade edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Güven Yalçın imzaya yakın!
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17 Şubat 2022 09:50
Beşiktaş Kulübü'nün sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için görüşmelerde bulunduğu Güven Yalçın için sosyal medyada farklı iddialar ortaya atılmıştı.

Milli futbolcunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istemediği iddiası, menajeri Ersin Akan tarafından, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. Güven'in yeni sözleşmesi konusunda Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor." sözleriyle yalanlanmıştı.

Tarafların maaş konusunda pazarlıklarına devam ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

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