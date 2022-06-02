Beşiktaş'ta Güven Yalçın ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, Güven Yalçın ile yol ayrımına geldi. Siyah beyazlılar, sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlayamadı.



Güven'in talep ettiği yıllık ücret ile siyah beyazlıların teklifi arasındaki fark görüşmeleri durma noktasına getirdi. Yeni bir gelişme yaşanmaması halinde Güven kariyerine farklı bir takımda devam edecek.



Beşiktaş'ın 2018'de Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Güven, siyah beyazlı takım ile çıktığı 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı.





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