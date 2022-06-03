Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sözleşmesi biten futbolcularla görüşmeler yapılıyor. Siyah-beyazlılarda yapılan görüşmeler sonrasında sonuç alınamayan Güven Yalçın, kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirme kararı aldı.



GÜVEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞAMADI



Skorer'de yer alan habere göre; Güven Yalçın yeni sözleşme konusunda Beşiktaş'la anlaşamadı ve Almanya'dan gelen tekliflere gözünü çevirdi. Almanya'da yetişen ve 2018 yılında Bayer Leverkusen altyapısından Beşiktaş'a gelen 23 yaşındaki futbolcu, kariyerine Almanya'da devam etmeye sıcak bakıyor.



ALMANYA'YA TRANSFER OLMAYA SICAK



Güven Yalçın'ın kesin kararını verme konusunda ise acele etmediği ve bu süre içinde çalışmalarını bireysel olarak sürdürerek en iyi teklifi bekleyeceği ifade edildi. Ayrıca Trabzonspor'un da Güven Yalçın için nabız yokladığı öne sürülüyor.



BEŞİKTAŞ'TA SON SEZONUNDA NELER YAPTI?



Güven Yalçın, 2021-22 sezonunda Beşiktaş'ta toplam 33 maça çıktı. 30 Süper Lig maçında 6 gol 3 asistlik performans sergileyen futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise skor üretemedi.



GÜVEN YALÇIN'IN PİYASA DEĞERİ



1.84 boyundaki futbolcu, santrfor dışında sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. 2019 yılında 4 milyon Euro değer biçilen futbolcunun şu anki değeri ise 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.





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