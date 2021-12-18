Beşiktaş'ta Güven Yalçın fırtınası

Beşiktaş'ın Kayserispor maçıan damga vuran Güven Yalçın, derbi öncesinde antrenmandaki performansıyla dikkat çekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Güven Yalçın fırtınası
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18 Aralık 2021 14:02
Güven Yalçın
Güven Yalçın
Beşiktaş
Ligde geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesine sonradan dahil olup yaklaşık 15 dakikalık süreçte 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Güven Yalçın, derbi öncesinde yapılan takım çalışmalarında da hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Özellikle çift kale maçlarda attığı gollerle alkış toplayan Güven, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde teknik sorumlu Önder Karaveli'den görev bekliyor.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin derbide Güven Yalçın'a mutlaka şans vermesi bekleniyor.


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