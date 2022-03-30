Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan 5 milyon TL'ye ret

Beşiktaş'ın sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü Güven Yalçın'dan kötü haber. Golcü oyuncunun yıllık 5 milyon TL'lik teklifi düşük bulduğu öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan 5 milyon TL'ye ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2022 08:32
23 yaşındaki futbolcuyla yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmadı... Bir yandan yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile iyi bir başlangıç yapmak isteyen diğer yandan mukavelesi biten oyuncularla masaya oturan Kartal'da Güven, yönetimin teklifini yetersiz bulunca görüşmeden sonuç alınamadı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile birlikte ligin kalan haftalarında maksimum puan alarak sezonu tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncularla görüşmeler de sürüyor.

Siyah beyazlılarda bu sezon formasını giydiği 26 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı veren Güven Yalçın ile siyah beyazlı yönetim arasında yapılan görüşmelerde taraflar anlaşma sağlayamadı.

TEKLİFİ DÜŞÜK BULDU

Beşiktaşlı kurmayların 2018'den bu yana Beşiktaş'ta görev yapan 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon TL'lik bir öneride bulunduğu rakamı düşük bulan Güven'in bu teklifi kabul etmediği ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.