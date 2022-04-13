Beşiktaş'ta Güven Yalçın alarmı!

Beşiktaş'ta son oynadığı Alanya maçında golünü atarak moral depolayan Güven Yalçın'ın durumu halen belirsizliğini koruyor.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun maaşın yanı sıra daha sık forma giymek istemesi nedeniyle görüşmelerin tamamlanması noktasında henüz anlaşma sağlanamadı.Siyah beyazlılar 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşamazsa, 150 bin euro'ya aldığı ve piyasa değerini 3.1 milyon euro'ya yükselterek değerini 21'e katlayan golcü futbolcuyu elinden kazanç sağlayamadan kaptırmış olacak.