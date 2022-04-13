Beşiktaş'ta Güven Yalçın alarmı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iç transferde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı ekipte 150 bin Euro'ya kadroya katılan ve güncel piyasa değeri 3.1 milyon Euro'yu bulan Güven Yalçın'ın takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Güven Yalçın alarmı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 10:02
Beşiktaş'ta son oynadığı Alanya maçında golünü atarak moral depolayan Güven Yalçın'ın durumu halen belirsizliğini koruyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun maaşın yanı sıra daha sık forma giymek istemesi nedeniyle görüşmelerin tamamlanması noktasında henüz anlaşma sağlanamadı.

Siyah beyazlılar 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşamazsa, 150 bin euro'ya aldığı ve piyasa değerini 3.1 milyon euro'ya yükselterek değerini 21'e katlayan golcü futbolcuyu elinden kazanç sağlayamadan kaptırmış olacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.