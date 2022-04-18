Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a Almanya'dan talip!

Yeni teknik direktör Valerien Ismael çıktığı 3 maçı da kaybetmeyen Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi. Fransız hoca bazı isimlerin biletini kesti. Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşamayan 23 yaşındaki Güven Yalçın'ı da iki Bundesliga ekibi takibe aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a Almanya'dan talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2022 08:51
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Valerien Ismael bazı isimlerin biletini keserken siyah beyazlıların henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Güven Yalçın'a talipler olduğu belirtildi.

ALMANYA SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Siyah-beyazlılarda bu sezon aldığı süreden memnun olmayan ve maaş konusunda da beklentileri karşılanmayan Güven Yalçın'ın artık Almanya seçeneğini değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Daha çok oynayabileceği bir ekipte olmayı isteyen 23 yaşındaki golcüyü Bundesliga'dan iki kulübün takibe alarak menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.

300 BİN EUROLUK FARK VAR

Adı Trabzonspor ile de anılan Güven'in, yıllık ücret isteğinde Beşiktaş yönetimi ile arasında 300 bin Euro'luk fark olduğu ve her geçen gün takımda kalma ihtimalinin azaldığı belirtildi. Öte yandan yeni sezonda 6 ya da 7 takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetiminin, Vida ve Rıdvan'ın ayrılma ihtimaline göre bu sayıyı artırabileceği ifade edildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ