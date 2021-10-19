Beşiktaş'ta günün adamı Alex Teixeira!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Alex Teixeira, bu akşamki Sporting Lizbon maçına ilk 11'de başlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta günün adamı Alex Teixeira!
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19 Ekim 2021 08:33
Alex Teixeira Santos
Alex Teixeira Santos
Beşiktaş
Siyah- Beyazlılar'da sakatlığını atlatmasının ardından Başakşehir mücadelesinin ikinci yarısında görev alıp 1 gol atan Alex Teixeira, bu akşamki Sporting karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.

Brezilyalı futbolcunun orta saha hattındaki partneri Miralem Pjanic olacak. Sambacı'nın, etkili performansını bu akşamki karşılaşmada sürdürmesi ve özellikle hücum hattında kalitesini göstermesi bekleniyor.

Başakşehir karşısına ilk 11'de çıkan Mert Günok'un yerine bu akşam Ersin Destanoğlu görev yapacak. Sol bekte ise Rıdvan'ın yerine N'Sakala forma giyecek. Stoper ikilisini Welinton-Vida üzerine oluşturacak olan teknik direktör Sergen Yalçın, ön liberoda Josef, kanatlarda da Ghezzal ve Larin'e forma verip ileri bölgede de Batshuayi'yi sahaya sürecek. 

 




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