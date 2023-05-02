Beşiktaş'ta 'Güneş' yeniden açtı

Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan ve ilk 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan toplayarak, 1.72 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, ligin 12. haftasında Şenol Güneş'in takımı devralmasıyla birlikte bambaşka bir takıma dönüştü. Güneş, Ümraniyespor maçı ile takımı devraldı ve ilk 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 2.00 puan ortalaması yakalayarak, Fransız teknik adamı geride bıraktı. Güneş, bu süreçte Galatasaray ve Sivasspor deplasmanlarından mağlup döndü. Başarılı teknik adam, bu sezon toplamda 20 maçta ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 46 puan topladı.



ISMAEL ÇOK GERİDE KALDI



Takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'de yaptığı değişikliklerle kendi sistemini oluşturan Güneş, ilk değişikliğini kalede yaptı. Ismael yönetiminde Ersin Destanoğlu'nun koruduğu kaleyi, Mert Günok'a emanet etti. Orta sahaya da Gedson'u monte eden Güneş, Ismael döneminde forma şansı bulamayan Cenk Tosun'u da ilk 11'de sahaya sürdü. Yaptığı bu dokunuşların meyvesini toplayan başarılı teknik adam, ligde 19 maçta 2.30 puan ortalaması yakaladı. Takımın başına geçtiğimiz sezon 31. haftada getirilen Valerien Ismael ise toplamda ligde çıktığı 18 karşılaşmada 1.72'lik puan ortalaması ile Güneş'in gerisinde kaldı.



2.18'LİK ORTALAMASI VAR



Beşiktaş'ta 2. dönemini geçiren Güneş, ilk döneminde 198 maça çıkarak 1.98'lik puan ortalaması yakalamıştı. Süper Lig'de takımın başında toplamda 153 maçın 31 tanesinden beraberlik alırken, 21 kez sahadan mağlup ayrılan Güneş, Kartal'da 101 kez galibiyet sevinci yaşayarak 334 puan topladı ve 2.18'lik puan ortalaması tutturdu. Beşiktaş ile 15-16 ve 16-17 sezonlarında üst üste şampiyonluk yaşayan başarılı teknik adam, oynattığı futbol ile büyük beğeni topladı. Güneş yönetimindeki BJK, ligdeki son 10 maçta ise yenilmedi.







